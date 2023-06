Blitzschnell hatten sich die Flammen auf alle Fahrzeuge und Schuppen ausgebreitet. Foto: Feuerwehr Rastow up-down up-down Großeinsatz an der L072 bei Sülte 78 Feuerwehrleute im Einsatz: Hallen und Wohnwagen bei Hasenhäge brennen vollständig nieder Von Katja Müller | 12.06.2023, 07:30 Uhr | Update vor 2 Std.

Der Alarm kam kurz nach Mitternacht. Gegenüber des Alten Forsthofes in der Hasenhäger Straße in Sülte stand ein Wohnwagenareal in Flammen. Bis in die frühen Morgenstunden waren die Einsatzkräfte von 13 Wehren auf dem Areal an der L072 im Einsatz. Die schlechte Wasserversorgung vor Ort war nur ein Problem.