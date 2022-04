In Glaisin herrscht wieder freie Fahrt. (Symbolbild) FOTO: Julian Stratenschulte/dpa Bauarbeiten beendet Kreisstraße „Zum Schnellberg“ in Glaisin wieder frei Von Theresa Franz | 08.04.2022, 11:41 Uhr

Die Schlaglöcher auf der Kreisstraße 33 „Zum Schnellberg“ in Glaisin gehören von nun an der Vergangenheit an. Die Bauarbeiten sind abgeschlossen.