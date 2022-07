Jürgen Rau und Richard Rossbach kommen mit „Rock Tales“ in die Kramserei und bieten eine Reise durch die Musikgeschichte - in Noten, Anekdoten, Bildern und Videos. FOTO: Studio B8 up-down up-down Konzert in Kramserei Klein Krams Jürgen Rau und Richard Rossbach reisen durch die Musikgeschichte Von Kathrin Neumann | 07.07.2022, 17:48 Uhr

In Noten, Anekdoten und Bildern entführen die Musiker die Zuhörer in der Kramserei in Klein Krams in die Welt des Rock und Pop. Das Programm heißt „Rock Tales“. Karten für das Konzert sind noch erhältlich.