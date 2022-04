Die fleißigen Helfer vor der Pflanzung des Baums des Jahres 2022, der Rotbuche FOTO: Rosemarie Möller Baum des Jahres 2022 Göhlener pflanzen Rotbuche am Festplatz Von Alexander Block | 11.04.2022, 08:14 Uhr

In jedem Jahr wird in Göhlen der Baum des Jahres gepflanzt. Am vergangenen Wochenende war es wieder soweit. Nun wächst am Festplatz eine Rotbuche.