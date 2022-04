Die Männer der Feuerwehr stellen in Göhlen alljährlich den Maibaum auf. FOTO: Helmut Seyer Tradition in Göhlen Feuerwehr und Kinder wollen den Maibaum schick machen Von Kathrin Neumann | 27.04.2022, 14:41 Uhr

Auch in Göhlen ist das Gemeinschaftsleben wieder in Gang gekommen. Am Wochenende soll nun der Maibaum aufgestellt werden. Anschließend wird zum Grillen geladen.