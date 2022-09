Bürgermeister Helmut Seyer (r.) eröffnete das Fest und schnitt zusammen mit der Jugendclubleiterin Rosemarie Möller die Torte an. Foto: Kathrin Seyer up-down up-down Fusionsfete für Göhlen und Leussow Tanz bis in den frühen Morgen Von Thorsten Meier | 17.09.2022, 00:01 Uhr

Vom Zusammenlegen der Gemeinden hätten die Dörfer profitiert, resümiert Bürgermeister Helmut Seyer. In beiden Ortsteilen sei in die Spielplätze investiert und in Leussow die Pflasterung am Gemeindehaus erneuert worden. Jetzt gab es die längst überfällige Fusionsfete.