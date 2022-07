Sie hatten bei der Tauschaktion in Ludwigslust Spaß und Erfolg: Mattis, Emma und Armin. Bei den Ferienspielen des Jugendclubs Groß Laasch gibt es jeden Tag etwas zu erleben. FOTO: Kathrin Neumann up-down up-down Ferienspiele im Jugendclub Groß Laasch Bleistift gegen Nähset gegen Zollstock getauscht Von Kathrin Neumann | 11.07.2022, 17:06 Uhr

In den Ferienspielen des Jugendclubs Groß Laasch fahren die Mädchen und Jungen fast jeden Tag in eine andere Stadt. In Ludwigslust wartete eine besondere Aufgabe auf sie.