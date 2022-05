Bei Brandschutzübungen mit der Feuerwehr Rastow lernen neue Mitarbeiter im Kursana Domizil für den Ernstfall. FOTO: Cindy Wietusch/Kursana Übung in Rastow Was bei einem Brand im Seniorenheim zu tun ist Von Franca Niendorf | 25.05.2022, 06:48 Uhr

Was tun, wenn es im Seniorenheim brennt? Mitarbeiter in Rastow lernen, wie sie im Ernstfall vorgehen müssen und was bei falschem Löschen Schlimmes passieren kann.