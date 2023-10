Der Schützenverein Große Laasch betreibt in einem Wald nahe Ludwigslust und Neustadt-Glewe einen Schießstand, der am Freitag, 13. Oktober, in Brand geriet. Der Kugelfang brannte dabei fast vollständig ab. Zum Einsatz wurden die Feuerwehren aus Neustadt-Glewe, Groß Laasch, Grabow und Ludwigslust/Techentin.

Keine Löschwasserversorgung im Wald

Um das Feuer unter Kontrolle zu kriegen wurde viel Löschwasser benötigt, da der Kugelfang aus dicken Holzbalken gebaut und mit Teerpappe gedeckt war. Erschwert wurde der Einsatz zudem dadurch, dass es keinen Hydranten in dem Wald gab. Die Feuerwehren mussten daher Wasser aus einem nahegelegenen Dorf per Pendelverkehr mit den Löschfahrzeugen beschaffen.

Brandursache des Schießstands ist ungeklärt

Wodurch der Brand entstanden ist, wird durch die Polizei ermittelt. Einer der Mitglieder des Schützenvereins sagte, dass sie erst vor Kurzem den Kugelfang komplett saniert hatten, nun müssten sie wieder von vorn beginnen. Die Höhe des Schadens konnte von den Einsatzkräften bisher nicht genannt werden. Auch die Brandursache ist bislang ungeklärt.