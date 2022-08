Der Dorfverein Warlow hatte das Sommerfest organisiert. FOTO: Max Holz up-down up-down Dorffest in Warlow Mit DJ Hans Wahnsinn bis in die Nacht gefeiert Von Max Holz | 25.08.2022, 13:56 Uhr

Das Dorffest in Warlow lockte in diesem Jahr mehr Besucher als erwartet an. Dabei wurden auch Spenden für ein besonderes Projekt gesammelt.