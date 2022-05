Besonders die Jüngsten gaben beim Amtsausscheid alles und bewiesen, dass sie gut geübt hatten. FOTO: Thorsten Meier Amtsausscheid der Wehren in Wöbbelin Feuer und Flamme für die Wettkämpfe Von Thorsten Meier | 07.05.2022, 15:50 Uhr

Endlich wieder konnten kleine wie große Brandbekämpfer zeigen, was in ihnen steckt. In Wöbbelin fand am Sonnabend der Amtsausscheid der Feuerwehren statt. 400 Teilnehmer waren dabei.