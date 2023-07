Sarah Wilcken ist mit ihren Mitstreiterinnen am Bühnenaufbau beteiligt. Foto: Carolin Beyer up-down up-down Der Countdown läuft Wie Kinder und Jugendliche das Ton Laage-Festival vorbereiten Von Carolin Beyer | 05.07.2023, 17:17 Uhr

In zwei Tagen steigt in Laage wieder das Musikfestival Ton Laage für Kinder und Jugendliche. Schon seit Montag stecken die Teilnehmenden in den Vorbereitungen. Warum dabei ein Awareness-Team wichtig ist und was in diesem Jahr neu ist.