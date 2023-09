Auf der Bundesstraße 108 zwischen Laage und Teterow hat sich am Donnerstagvormittag ein tragischer Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein junger Mensch ums Leben kam. In der Nähe von Neu Heinde stießen in einer Kurve ein Lastwagen und ein Transporter frontal zusammen. Während für den Transporterfahrer jede Hilfe zu spät kam, erlitt der Lkw-Fahrer leichte Verletzungen. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der Unfall kurz vor 9 Uhr auf der B 108 zugetragen. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 26 Jahre alte Fahrer des Transporters von Laage in Richtung Teterow unterwegs. Er bog mit seinem Fahrzeug bei Neu Heinde gerade in eine leichte Rechtskurve ein.

Für den Transporterfahrer kam jede Hilfe zu spät. Foto: Stefan Tretropp

Junger Mann war in Gegenverkehr geraten

Ihm entgegen kam ein Lastwagen. Mitten im Kurvenbereich kam es zum frontalen Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Erste polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass der 26-Jährige in den Gegenverkehr geriet und so den verheerenden Zusammenstoß auslöste. Aus welchem Grund der junge Transporterfahrer in die Gegenspur kam, stand zunächst noch nicht fest. Auch dazu hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Durch die heftige Kollision wurde nicht nur der Transporter erheblich beschädigt, sondern auch der Lkw. Dies hatte zur Folge, dass dessen Fahrer leicht verletzt wurde und in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung kam.

Zahlreiche Rettungskräfte waren vor Ort. Foto: Stefan Tretropp

B108 war mehrere Stunden lang gesperrt

Obwohl Rettungskräfte sofort mit den Hilfsmaßnahmen begannen, konnte das Leben des 26-Jährigen nicht mehr gerettet werden. Die Bundesstraße 108 blieb in dem Bereich mehrere Stunden gesperrt. Neben der Feuerwehr, der Polizei, Rettungswagen und Notarzt kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz. Dieser landete auf einem benachbarten Feld. Die Ermittlungsarbeit am Unfallort unterstützte ein Sachverständiger der Dekra. Die beschädigten Fahrzeuge mussten mit der Hilfe von Abschlepp-Spezialtechnik geborgen werden. Der Sachschaden beträgt laut Polizei rund 45.000 Euro.