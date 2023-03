Im Tierheim Laage gibt es immer viel zu tun: Helferin Marion Ockendorf räumt im Zwinger von Berta (rechts) und Idefix auf. Die Einrichtung braucht dringend Hilfe. Foto: Cindy Tolks up-down up-down Nach geplatzter Fusion mit Tierheim Güstrow Tierheim Laage in Not sucht Ehrenamtler und benötigt Spenden Von Toni Cebulla | 31.03.2023, 17:57 Uhr

Der Verein „Neue Chancen für Tiere in Not“, der das Tierheim in Laage betreibt, benötigt finanzielle Hilfe und Spenden, um die Tiere weiter versorgen zu können. So kann geholfen werden.