Laage Tierheim startet Neuanfang Von Frank Liebetanz | 01.03.2023, 13:31 Uhr

Der Tierschutzverein Güstrow hat das Tierheim Laage nicht übernommen. Nun will der Verein Neue Chancen für Tiere in Not mit dem Tierheim durchstarten.