Im vergangenen Sommer musste noch abgewartet werden, dass sich Verschüttungen gegen Absenkungen setzen. Foto: Margitta True up-down up-down SVZ-Leser fragt zu Baustillstand Warum sich der Radwegebau an der B108 verzögert Von Margitta True | 05.09.2022, 15:51 Uhr

Im heißen Draht wandte sich ein Leser an die SVZ: Auf der Baustelle an der B108 zwischen Laage und Neu Heinde gehe es zurzeit nicht voran mit den Arbeiten. Grund ist Corona, so die zuständige Behörde.