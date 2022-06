Die evangelische Stadtkirche in Laage. FOTO: Margitta True up-down up-down Christophorus Kirchengemeinde Laage Kirchengemeinderat will Arbeit transparenter machen Von Margitta True | 28.06.2022, 17:36 Uhr

Der Rat der Christophorus-Kirchengemeinde in Laage will Einblick in das Amt und in Entscheidungsprozesse geben. Damit soll auch für das Amt geworben werden: Im November stehen Wahlen auf dem Programm.