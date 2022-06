Anne-Barbara Kretschmann bei der Predigt in der Recknitzer Dorfkirche. FOTO: Sieglinde Seidel up-down up-down Kirchengemeinde Laage Pastorin Anne-Barbara Kretschmann in den Ruhestand verabschiedet Von Sieglinde Seidel | 27.06.2022, 12:46 Uhr

Sie war 38 Jahre lang in der Christophorus-Kirchengemeinde Laage tätig. Nun wurde Pastorin Anne-Barbara Kretschmann in der Recknitzer Dorfkirche verabschiedet. Zum 1. September geht sie in den Ruhestand.