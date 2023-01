Der Flughafen Rostock-Laage nimmt die Versorgung mit Kerosin und weiteren Treibstoffen ab sofort selbst in die Hand. Foto: dpa-Zentralbild up-down up-down Kooperation mit Unternehmen Ex Fis Neuer Anbieter für Treibstoff am Flughafen Rostock-Laage Von Aline Farbacher | 03.01.2023, 13:37 Uhr

Der Airport nimmt die Versorgung gemeinsam mit der Firma Ex Fis ab sofort selbst in die Hand. Der Standort Rostock-Laage bildet die erste Niederlassung des Unternehmens Ex Fis in Deutschland.