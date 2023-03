Netto wird umgebaut: Laages Bürgermeister Holger Anders (FDP, l.) und Netto-Gebietsleiter Patrick Muranko stellen die Pläne vor. Foto: Toni Cebulla up-down up-down Ladenfläche wird größer Netto an Fischteichallee in Laage wird umgebaut – mit Schließung Von Toni Cebulla | 21.03.2023, 18:33 Uhr

Netto in Laage will in den Frühlings- und Sommermonaten umfangreich umbauen. Dabei wird eine zeitweilige Schließung des Discounters nötig.