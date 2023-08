Mit Video vom Flugplatz Modellflieger vom MFC Recknitztal zeigen Kunststücke in luftigen Höhen Von Toni Cebulla | 13.08.2023, 19:02 Uhr Die Flieger vom MFC Recknitztal zeigen ihr Können. Ralf Tischer hat eine große Maschine in der Luft. Foto: Toni Cebulla up-down up-down

Auf dem Modellflugtag in Teschow beobachteten mehr als einhundert Gäste die Flugkünste der Mitglieder des Modellfliegerclubs Recknitztal. Was ist das Besondere an dem Hobby?