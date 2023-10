„Baltic Hunter 2023“ Großübung der Luftwaffe: Vom Fliegerhorst Laage starten bis zu 40 Kampfjets am Tag Von Udo Roll | 16.10.2023, 18:34 Uhr Ein Eurofighter der Luftwaffe startet am Montag auf dem Fliegerhorst Laage zur Großübung „Baltic Hunter“. Foto: Volker Bohlmann up-down up-down

Waffenlehrer zählen zur militärisch-taktischen Elite der Luftwaffe. Die Abschlussübung in der Luft ist am Montag in Laage gestartet und war nicht zu überhören.