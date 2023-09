Der Bürgermeister der Stadt Laage ist tot. Holger Anders starb am Freitag nach kurzer, schwerer Krankheit, teilt die Stadt Laage am Montag mit. Nicht nur in den sozialen Medien, sondern auch in Sport, Gesellschaft und Politik ist die Anteilnahme groß.

André Stache vom Sportclub Laage hat „immer gerne mit Holger Anders zusammen gearbeitet.“ Die Nachricht von seinem plötzlichen Tod schmerze sehr. „Er war bei vielen Sportveranstaltungen in Laage präsent, hat sich als Sportler, aber auch als Ansprechpartner sehr engagiert“, so Stache. Es sei ein Verlust für die Vereinslandschaft in der Region. „Er hat Ehrenamt und Vereinskultur in Laage gestärkt. So ist zum Beispiel die Anschaffung der Flutlichtanlage um das Stadion am Recknitzcampus ihm zu verdanken“, sagt Stache. Diese soll Ende Oktober in Betrieb genommen werden.

Holger Anders (l.) beim Umzug der Sportvereine im Juli 2023 in Laage. Foto: Toni Cebulla Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Holger Andres war auch wichtige Stütze im Verein

Holger Anders war selbst langjähriger Vorsitzender des SV Aufbau Liessow/Diekhof und begeisterter Tischtennisspieler. So organisierte er dort unter anderem im Jahr 2010 das 50-jährige Vereinsjubiläum, oder gewann im Jahr 2015 gemeinsam mit Sportsfreund Walter Meinck das 14. Tischtennis-Doppelturnier. Das sind nur einige seiner vereinssportlichen Errungenschaften. Zuletzt nahm er für seinen Verein am Umzug der Sportvereine durch die Stadt und am Sommerfest des SC Laage teil.

Walter Meinck und Holger Anders (v. l.) gewannen 2015 den Pokal des SV Aufbau Liessow/Diekhof. Archivfoto: Walter Meinck Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Holger Anders war auch Mentor und Diplomat

Auch seine Parteikollegen aus der FDP sind bestürzt über den Verlust. Christin Zimmermann, FDP-Fraktionsvorsitzende in der Laager Stadtvertretung, will Anders als „lebensfrohen Menschen“ in Erinnerung behalten. „Man konnte ihn immer um Rat fragen, er war ein Berater und Mentor, aber in erster Linie ein guter Freund, den wir nun verloren haben“, sagt Zimmermann.

„Er war Bürgermeister im 24-Stunden-Dienst, selbst wenn er eigentlich Urlaub hatte“, erklärt sie. Er habe sich immer um die Diplomatie und eine vernünftige Diskussionskultur bemüht, auch wenn es um schwierige und emotionale Themen in der Kommunalpolitik ging. Der Güstrower Stadtvertreter Sascha Zimmermann (FDP) schreibt bei Facebook: „Ein ganz feiner Mensch, über Jahre ein guter Kollege und stets ein zuverlässiger wie engagierter Parteifreund. Er wird mir sehr fehlen!“

Holger Anders war im Oktober 2017 zum Bürgermeister der Stadt Laage gewählt worden. Er war auch der Vorsitzende der FDP-Fraktion im Kreistag des Landkreises Rostock. Bereits 1999 wurde er zum ehrenamtlichen Bürgermeister der Gemeinde Liessow gewählt. Das Erste Laager Fernsehen hat 2018 im Rahmen eines Filmworkshops ein Interview mit dem Bürgermeister durchgeführt, dass auf Youtube zu sehen ist. Hier spricht er über seine Tätigkeit, den Sport und den Recknitzcampus.

Holger Anders erhielt in der vergangenen Woche, kurz vor seinem Tod, noch die Ehrennadel der Stadt Laage in Abwesenheit verliehen.

Anteilnahme am Tod von Holger Anders auf Facebook sehr groß

In den sozialen Netzwerken, besonders auf Facebook, drücken viele Nutzer ihr Beileid aus. Caroline Awe schreibt: „Ich habe Herrn Anders als freundlichen, aufrichtigen und engagierten Kommunalpolitiker kennengelernt.“ Nutzerin Simone Galawty kommentiert: „Er war sehr engagiert in allen Bereichen und sehr bürgernah.“ „Laage hat eine große Persönlichkeit verloren“, sagt Nils Greese. Eine Amtskollegin von Holger Anders, die Bürgermeisterin der Gemeinde Loitz bei Greifswald, schreibt: „Ich habe Holger als einen sehr offenen, freundlichen und sympathischen Amtskollegen kennengelernt. Insbesondere der Familie wünsche ich viel Kraft in dieser Zeit.“