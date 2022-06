Immer beliebter bei den Schweizern: Kindts schwarzbunte Kuh im Quadrat. FOTO: Margitta True Kunst offen in Laage Marianne Kindt verkauft ihre Quadratkuh-Bilder auch in der Schweiz Von Margitta True | 06.06.2022, 12:30 Uhr

Ein langgestreckter Garten zum Flanieren, in Laages Mitte: Hier nutzte Marianne Kindt erstmals eigene Gefilde, um ihre Arbeit zu präsentieren. Und die Ausstellung im eigenen Atelier an der Paul-Lüth-Straße kam gut an.