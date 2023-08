„Du holde Kunst“: Unter diesem Titel präsentiert die Gruppe Bernstein aus Rostock am Sonntag, 27. August, um 17 Uhr in der evangelischen Kirche in Laage in der Besetzung mit Gesang und Klavier ihr Programm mit kleinen klassischen Kostbarkeiten.

Bekannte klassische Lieder, Arien und Werke unter anderem von Schubert, Schumann, Händel, Mozart bis Wagner erklingen. Zu den einzelnen Stücken wird es jeweils eine kurze moderierte Einführung geben.