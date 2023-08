Die Young Academy Rostock ist zu Gast in Recknitz. Den Abend gestalten die jüngsten musikalischen Talente in MV. Frühstudenten und Netzwerkschüler der Hochschule für Musik und Theater Rostock präsentieren ein vielfältiges Programm.

Das Konzert findet statt am Sonnabend, 2. September, um 19.30 Uhr in der Kirche St. Bartholomäus in Recknitz. Die Yaro nimmt seit 2008 als Internationales Zentrum für musikalisch Hochbegabte einen herausragenden Stellenwert in der HMT Rostock ein. Unterstützt von Daniel Barenboim als Schirmherr, werden junge Nachwuchstalente von Professoren und renommierten Künstlern ausgebildet und betreut. Mehr über die Akademie hier.