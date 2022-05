Laage FOTO: Toni Cebulla Netzwerk Region Laage will Akteure im Amt zusammenbringen Hybrides Netzwerk-Treffen in Sabel Von Frank Liebetanz | 03.05.2022, 06:44 Uhr

Das Netzwerk Region Laage will sich bei den Kinofreunden in Sabel über aktuelle Themen der sozialen Träger in der Region Laage austauschen.