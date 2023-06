Dass sie bereits 100 Jahre alt ist, kann Jubilarin Hildegard Schütt gar nicht glauben. Foto: Caroline Awe/DRK up-down up-down Laage Hildegard Schütt feiert ihren 100. Geburtstag Von Frank Liebetanz | 01.06.2023, 05:25 Uhr

Hildegard Schütt hat ihren 100. Geburtstag gefeiert. Sie lebt im betreuten Wohnen des Roten Kreuzes in Laage, wird von der DRK-Sozialstation betreut. So kann sie in eigenen vier Wänden leben.