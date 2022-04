Zum Frühlingsfest soll wieder ein Maibaum in der Stadt Laage aufgestellt werden. FOTO: Michael Gründel Frühlingsfest in Laage Gewerbeverein und Stadt stellen gemeinsam ein Programm auf die Beine Von Margitta True | 06.04.2022, 13:45 Uhr

Aufbruchstimmung in Laage: Das Programm für den Markt mit Tanz in den Mai steht so weit. Noch können sich Interessierte für Stände anmelden.