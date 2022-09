Das Flughafenfest 2022 findet am 24. September am Rostock Airport statt. Foto: Toni Cebulla up-down up-down Rostock Airport Flughafenfest 2022 mit Musik von Loona und Captain Jack in Laage Von Toni Cebulla | 21.09.2022, 17:49 Uhr

Rundflüge, Mondroboter, FC Hansa und Flugzeugausstellungen an einem Ort? Das ist beim Flughafenfest in Laage am kommenden Wochenende zu erleben.