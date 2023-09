Es gibt viele Berufe, in denen es um Leib und Seele geht. In einem sogenannten Erzählsalon reden eine Bäckerin, eine Psychologin, eine Physiotherapeutin und ein Mitglied einer Theatergruppe miteinander am Freitag, 15. September, um 19 Uhr in der Stadtscheune Laage, Pfendkammerweg 1.

Veranstalter des Erzählsalons sind das Netzwerk Region Laage, der Kulturbahnhof Laage und die Christophorus Kirchengemeinde Laage. Der Eintritt ist frei. Um Reservierung in der Stadtscheune unter dem Stichwort Erzählsalon unter Telefon 0173/827 02 67 oder info@stadtscheunelaage.de wird gebeten.