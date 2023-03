Alle Schichten bei ZF in Laage hören am Streiktag früher mit der Arbeit auf. Foto: Toni Cebulla up-down up-down ZF-Gruppe Der zweite Warnstreik für den Tarifvertrag in Laage ist stumm Von Milad Khoshdel | 31.03.2023, 17:32 Uhr

Die Gewerkschaft IG Metall hat am Standort von ZF in Laage zum Streik aufgerufen. Fast 600 Mitarbeiter haben am Freitag, 31. März, vorzeitig ihre Arbeit niedergelegt. Aktuell soll die Angleichung zum Flächentarif bis 2026 erfolgen, das dauert den Beschäftigten zu lange.