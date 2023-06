Auch in diesem Jahr findet wieder das Ton Laage-Festival statt. Archivfoto: Toni Cebulla up-down up-down Anmeldungen für Workshops möglich Die Vorbereitungen für das Ton Laage-Festival 2023 laufen auf Hochtouren Von Carolin Beyer | 21.06.2023, 12:12 Uhr

Auch in diesem Jahr können sich Jugendliche und Kinder in Sachen Songwriting und Singen ausprobieren. Welche Künstler die Workshops leiten und was in diesem Jahr beim Ton Laage-Festival neu ist.