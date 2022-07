Mit ihren Töchtern Sascha und Leena will Franka Silberstein wieder Leben in das Areal der Wassermühle Kuchelmiß bringen. FOTO: Margitta True up-down up-down Auszeichnung als „Kulturgut Landgut“ Franka Silberstein macht Wassermühle zum Ort für Projekte Von Margitta True | 01.07.2022, 19:34 Uhr

Im Nebeltal tut sich was: Pächterin Franka Silberstein will hier einen Ort für Begegnungen und Workshops schaffen. Dazu gibt es jetzt eine Kooperation mit der Johannes-Schule in Langhagen. Am letzten Schultag vor den Ferien war Schulleiterin Ute Globisch mit Kindern zu Gast.