Problem mit Satzung Darum wurde die Wahl des Ehrenbürgers in Krakow am See verschoben Von Toni Cebulla | 26.04.2023, 17:09 Uhr

Die Verleihung einer Ehrenbürgerwürde will gut überlegt sein. Auch an die Satzung muss sich gehalten werden. Da gab es jetzt eine Unstimmigkeit, weshalb die Entscheidung in Krakow am See vertagt wurde.