Die Jagdhornbläsergruppe startete und beendete ihre Rundfahrt an der Stadtkirche. Foto: Toni Cebulla up-down up-down Im Video: Blasmusik Die Güstrower Jagdbläser wecken die Krakower zur 725-Jahr-Feier Von Toni Cebulla | 18.05.2023, 11:57 Uhr

An verschiedenen Stationen in Krakow am See wurden die Bürger mit dem Weckruf der Jagdhornbläsergruppe „Zur Grenzburg“ aus den Betten geholt. An einem Ort gab es ganz besonderes Publikum.