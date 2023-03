Auch hier am Bahnhofsplatz werden die Bauarbeiter aktiv. Foto: Ralf Badenschier up-down up-down Bauarbeiten in Krakow am See Neue Wasserleitungen vom Bahnhofsplatz bis zur Plauer Chaussee Von Christian Jäger | 06.03.2023, 14:10 Uhr

Im Auftrag des Wasserversorgungs- und Abwasserzweckverbands Güstrow-Bützow-Sternberg führt die Firma Eurawasser Nord in den kommenden Wochen und Monaten Arbeiten in Krakow am See durch. Das sorgt für Verkehrseinschränkungen.