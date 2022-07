Wasserwandern mit dem Kanu auf dem Krakower See – das können Urlauber und Einheimische im August erleben. FOTO: Andreas Duerst up-down up-down Veranstaltungen in Krakow am See Touristen und Einheimische entdecken Sehenswürdigkeiten und Natur Von Margitta True | 21.07.2022, 12:43 Uhr

Im Juli und August kann jeder in Krakow am See aktiv werden. Neben Führungen durch die Stadt und durch die Natur stehen auch Touren mit dem Kanu auf dem Krakower See zur Auswahl. Anmeldungen sind noch möglich.