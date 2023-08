Der Ortsverein der SPD in Krakow am See wird 30 Jahre alt. Das soll am Sonnabend, dem 2. September, mit einem Sommerfest an der Seepromenade gefeiert werden. Neben Spiel und Spaß für die Kinder, Bewirtung und Live-Musik sollen wichtige Persönlichkeiten aus der Landes-SPD mit den Bürgern ins Gespräch kommen können.

Ab 14 Uhr soll Julian Barlen, Landtags-Fraktionsvorsitzender und Generalsekretär, die Gesprächsrunde beginnen. In seiner Funktion spricht er im Speziellen über die Gesundheitspolitik und die Strategien gegen Rechtsextremismus. Ab 16 Uhr will Stefanie Drese, Ministerin für Soziales, Gesundheit und Sport, mit einem Vortrag und in der Diskussion über die aktuelle Situation in der Pflege sprechen.

Musikalische Unterhaltung von Duo

Weiterhin sind die Landtagsabgeordneten Christian Brade und Nils Saemann sowie Landesgeschäftsführer Steffen Wehner anwesend und kommen mit den Besuchern ins Gespräch.

Für die musikalische Umrahmung sorgt das Duo „Never Forever“ mit Sänger Steffi Böttcher und Gitarrist Thomas Buschko. Sie spielen eigene Interpretationen von Popsongs und Balladen aus den 70er bis 90er Jahren. „Wir haben ausreichend Platz unterm Zeltdach, falls es nass von oben wird“, informiert die Ortsgruppe. Parkplätze sind am Burgplatz und am Kirchplatz vorhanden.