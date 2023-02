Knapp 8000 Tonnen Erde hat Henning Jürgensen mit seiner Truppe bisher bewegt. Sieben Fundamente sind fertig. Zwei der geplanten Ferienhäuser in Krakow am See stehen im Rohbau. Foto: Hans-Jürgen Kowalzik up-down up-down Skanlux baut Anlage am Campingplatz Luxus-Ferienhäuser bringen ein Stück Dänemark nach Krakow am See Von Hans-Jürgen Kowalzik | 21.02.2023, 15:26 Uhr

Die dänische Firma Skanlux baut für fünf Millionen Euro eine luxuriöse „Ferienanlage am Campingplatz“ in Krakow am See. So weit sind die Bauarbeiten.