Geschenk für die DRK-Tagespflege in Krakow am See Zauber der Landschaft auf die Leinwand gebracht Von Melanie Schlusinske | 25.04.2022, 13:10 Uhr

Angela Felsch, oft Gast in der DRK-Tagespflege in Krakow am See, hat ein Aquarell vom Gewässer angefertigt und es der Einrichtung geschenkt.