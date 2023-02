Bei den Welpen handelt es sich um neun Wochen alte Bullterrier. Symbolfoto: dpa/David Ebener up-down up-down Kontrolle von Autobahnpolizei Linstow Polizei findet Hundewelpen im Kofferraum: So geht es mit den Tieren weiter Von Toni Cebulla | 17.02.2023, 15:52 Uhr | Update vor 2 Std.

Am Mittwoch fand die Autobahnpolizei Linstow in einem Fahrzeug drei Hundewelpen. Der Verdacht: Die Tiere sollten illegal in die EU eingeführt und dort verkauft werden. Wir haben nachgefragt, wo sie jetzt sind und wie es ihnen geht.