Unter dem Motto „30 Jahre Heimatverein Linstow – 30 Jahre bürgerschaftliches

Engagement“ soll mit Gästen vom 1. bis 3. September das Jubiläum des Heimatvereins Linstow gefeiert werden.

Auch in diesem Jahr haben wird ein buntes Festprogramm zusammengestellt.

Am Freitag, 1. September liest Steffen Dobbert aus seinem Buch „Ukraine verstehen:

Geschichte, Politik und Freiheitskampf“. Die ukrainische Sängerin Olga Nesterenko wir die Lesung musikalisch begleiten.

Am Sonnabend, 2. September, gibt es ein buntes Kulturprogramm mit Tanz, Gesang und Dreschflegelwettbewerb. Am Sonntag, 3. September, findet der Heimatgottesdienst in der Kirche zu Kieth statt. Mehr Informationen gibt es hier.