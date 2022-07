Die Mörsergranate aus dem Zweiten Weltkrieg wurde bei Arbeiten an der Landesstraße 11 bei Krakow am See gefunden. FOTO: Kristin Hartfil up-down up-down Fund bei Krakow am See Mörsergranate aus dem Zweiten Weltkrieg bei Bauarbeiten entdeckt Von Christina Köhn | 19.07.2022, 18:13 Uhr

In einem Schacht an der Landesstraße 11 bei Krakow am See lag das Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg. Der Munitionsbergungsdienst aus Schwerinmusste ausrücken.