Die neue zweite Wehrführerin Nadine Krüger (l.) nimmt ihre Wahl an. Wehrführer Remo Schmecht freut sich über die Besetzung. Foto: Janine Ebert up-down up-down Erste Frau an der Spitze Nadine Krüger ist neue zweite Wehrführerin in Krakow am See Von Toni Cebulla | 28.04.2023, 19:52 Uhr

In der 149-jährigen Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr in Krakow am See ist eine Frau zur zweiten Wehrführerin ernannt worden.