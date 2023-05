Der Feierabendmarkt soll auf dem Platz vor der Kirche in Krakow am See stattfinden. Foto: Toni Cebulla up-down up-down Erster Regionalmarkt „Feierabendmarkt“ auf dem Krakower Kirchplatz steht in den Startlöchern Von Toni Cebulla | 31.05.2023, 17:43 Uhr

Bald steht der Regionalmarkt an - ein Pilotprojekt, dass einen dauerhaften Markt in Krakow am See etablieren soll. Sechs Händler, Musik und Kinderprogramm stehen in den Startlöchern.