Auf das große Fest freuen sich von links: Dirk Rojahn (Anglerverein), Jörg Oppitz (Bürgermeister) und die Stadtvertreter Lothar Fetzer und Ilka Boomgaarden-Kühl. Foto: Toni Cebulla up-down up-down Programm und Ablauf 725 Jahre Krakow am See: So laufen die Fest-Vorbereitungen Von Toni Cebulla | 14.05.2023, 16:26 Uhr

Noch ist es in Krakow am See ruhig, doch in Kürze beginnen die Aufbauarbeiten zur 725-Jahr-Feier in der Stadt. Dann wird unter anderem die Seepromenade zur riesigen Event-Fläche. Das ganze Programm im Artikel.