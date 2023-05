In den Krakower Buchenbergen gibt es viel zu entdecken. Foto: Gabriele Riech up-down up-down Geführte Naturwanderungen Auf Entdeckertour in den Krakower Buchenbergen Von Christian Jäger | 29.05.2023, 13:45 Uhr

In Krakow am See gibt es ein neues touristisches Angebot. Unter ortskundiger Führung geht es in die Schönheiten der Natur.