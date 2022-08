Das Rathaus in Krakow am See FOTO: Frank Liebetanz up-down up-down Krakow am See Fischerfest wirft seine Schatten voraus Von Frank Liebetanz | 08.08.2022, 08:49 Uhr

In diesem Jahr findet das 40. Fischerfest in Krakow am See statt. Es ist das größte regionale Fest an der Krakower Seepromenade.