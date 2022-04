Von dem explodierten und eingestürzten Gebäude sind damals nur noch Trümmer übrig. Fünf Feuerwehrleute kamen in der Folge ums Leben. FOTO: Archiv Remo Schmecht Schwerer Brand vor 70 Jahren Feuerwehrkameraden aus Krakow am See gedenken einer Katastrophe Von Toni Cebulla | 12.04.2022, 17:27 Uhr

Im Jahr 1952 schlug ein Blitz in die Spiritusfabrik bei Krakow am See ein. Das darauffolgende Feuer entzündete einen Spiritustank, dieser explodierte und riss mehrere Feuerwehrkameraden in den Tod. Nun gedenken die Krakower mit den Angehörigen.